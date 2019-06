MSF : La Tunisie n’est pas un lieu sûr pour les réfugiés

Médecins sans frontières (MSF) a déclaré que la Tunisie ne pouvait pas être considérée comme un lieu sécurisé pour les migrants et les réfugiés car le pays ne dispose pas d’un système d’asile opérationnel. Pendant ce temps, un navire avec 75 migrants sauvés à bord attend toujours l’autorisation d’accoster à Zarzis, en Tunisie.

Médecins sans frontières (MSF) a écrit lundi sur son compte Twitter que “la Tunisie n’a pas de système d’asile en place et ne peut donc pas être définie comme un lieu de sécurité pour les migrants et les réfugiés. Les lieux de sécurité les plus proches pour les sauveteurs en Méditerranée centrale sont l’Italie ou à Malte. “

Le tweet faisait référence au refus des autorités tunisiennes d’autoriser le navire égyptien Maridive 601 à entrer dans le port de Zarzis avec 75 migrants à son bord. Les migrants ont été sauvés vendredi dernier après un naufrage en Méditerranée.

MSF a tweeté que l’équipage du navire en avait informé les autorités italiennes et maltaises avant de se rendre au port tunisien de Zarzis. Le capitaine du navire aurait déclaré que la situation était critique avec 100 personnes à bord et seulement un à deux jours d’approvisionnement en eau et en nourriture.

“Je demande aux autorités tunisiennes de nous permettre de faire une entrée d’urgence dans le port de Zarzis“, a déclaré lundi Faouz Samir, capitaine du Maridive 601, à l’agence de presse AFP. “L’état de santé des migrants est mauvais – beaucoup souffrent de gale.”

Selon le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES), cinq situations sanitaires critiques sont à bord.

Source: infomigrants.net