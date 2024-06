338 quintaux de farine subventionnée estimée de plus pour Nabeul

Une quantité supplémentaire de farine subventionnée estimée à 338 quintaux a été distribuée, récemment, dans la région par la direction du commerce à Nabeul.

Le directeur régional du commerce, Samir Khalfaoui a indiqué que cette mesure vise à approvisionner le marché local durant la période estivale marquée par une forte demande de ce produit de consommation.

Il a ajouté à l’Agence TAP qu’il s’agit d’un premier lot de quantités supplémentaires de farine subventionnée destinée aux délégations d’El Haouria, Dar Chaabane El Fehri, Nabeul, Bou Argoub, El Mida et Grombalia, sans compter le quota de 34 mille quintaux alloué, mensuellement, aux boulangeries de la région.

Khalfaoui a fait savoir que l’approvisionnement des boulangeries classées et non classées en farine subventionnée, farine sélectionnée et en semoule au profit se déroule dans les meilleures conditions, en ce début d’été 2024.

Par ailleurs, la même source a souligné que l’opération d’approvisionnement de la région en produits de base est stable à l’exception du sucre.