Najla Bouden et Ons Jabeur sur la liste Forbes des 5 femmes arabes qui ont marqué l’histoire en 2021

Le magazine américain Forbes a nommé deux Tunisiennes, dont la première femme cheffe du gouvernement, Najla Bouden, sur sa liste des 5 femmes arabes qui ont marqué l’histoire en 2021.

- Publicité-

Bouden est entrée dans l’histoire en septembre après que le président sortant de la République , Kais Saied , l’a nommée çà ce poste après avoir congédié Hichem Mechichi. Elle est devenue la première femme cheffe du gouvernement d’un pays arabe.

Sa nomination a propulsé la Tunisie à la troisième place en termes d’égalité des sexes dans la région MENA en 2021, selon le Forum économique mondial, note Forbes.

Bouden est rejointe sur cette liste par la femme tunisienne de tennis Ons Jabeur. Selon Forbes, Jabeur est entrée dans l’histoire en 2021 après être devenue la première femme arabe à remporter un titre en simple à la Women’s Tennis Association (WTA) à Birmingham. Elle a également fait parler d’elle après être devenue la première Arabe à jouer et à remporter le championnat mondial de tennis Mubadala en décembre 2021.

Les deux Tunisiennes figurent sur la liste avec trois autres femmes, à savoir l’astronaute des Émirats arabes unis Nora Al Matrooshi et les cofondatrices palestinienne et irakienne Mona Ataya et Leena Khalil de la société de commerce électronique Mumzworld, qui a réalisé la plus grosse sortie pour une startup fondée par une femme au Moyen-Orient lorsque le groupe Tamer l’a rachetée en juin 2021.