Netanyahou expose ses « vues » sur le jour d’après !

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a évoqué le « jour d’après » la guerre, déclarant que la bande de Gaza « va devoir faire l’objet d’une démilitarisation soutenue, ce qui ne peut être fait que par Israël contre toute résurgence de l’effort terroriste ».

Dans une interview accordée au média américain Punchbowl News, il a ajouté : « Il faut une administration civile pour gérer non seulement la distribution de l’aide humanitaire, mais aussi l’administration civile. Cela doit se faire, et je pense que c’est le mieux, avec la coopération d’un parrainage inter-arabe et l’assistance des pays arabes ». « La troisième chose serait évidemment une sorte de processus de déradicalisation qui commencerait dans les écoles et les mosquées pour « inculquer à ces gens un avenir différent de celui de l’anéantissement d’Israël et du meurtre de tous les Juifs de la planète », selon ses dires.

