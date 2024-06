Nigeria : Prêt de 2,25 milliards de dollars  de la a Banque mondiale

La Banque mondiale a approuvé un prêt de 2,25 milliards de dollars pour le Nigeria afin d’augmenter les recettes et de soutenir les réformes économiques qui ont contribué à la pire crise du coût de la vie depuis de nombreuses années dans le pays le plus peuplé d’Afrique.

La Banque a déclaré dans un communiqué jeudi que la majeure partie du prêt – 1,5 milliard de dollars – aidera à protéger des millions de personnes confrontées à une pauvreté croissante depuis un an, lorsque le président Bola Tinubu est arrivé au pouvoir et a pris des mesures drastiques pour redresser l’économie en difficulté du pays.

Les 750 millions de dollars restants, selon la Banque, soutiendront les réformes fiscales et les recettes et protégeront les recettes pétrolières menacées par une production limitée due à des vols chroniques.

Les réformes économiques du président Tinubu – notamment la suppression des subventions aux carburants, coûteuses depuis une décennie, et l’unification des différents taux de change – ont entraîné une inflation galopante qui n’a jamais été aussi élevée depuis 28 ans.

