Octroi de 12 labels startups au cours de la session de mai 2020

Une douzaine de labels de startups ont été attribués, au cours de la session de mai 2020, par le ministère des technologies de la communication et de la transformation digitale, portant ainsi le total des labels octroyés à 280, dans le cadre d’un programme » Startup Act » lancé par ce ministère depuis une année.

Les labels ont été remis par le ministre des Technologies de la communication et de la transformation digitale, au cours d’une cérémonie, tenue mercredi, selon un communiqué du ministère.

lancé officiellement le 05 avril 2019, » Startup Act » compte déjà 12 sessions de labellisation, 416 candidatures via le Portail des Startup, 248 startups labellisées et 42 Pré-labels accordés et non encore transformés.

la Tunisie a développé, durant ces dernières années, des textes de loi visant à promouvoir le secteur des startups, ce qui a permis d’améliorer son positionnement en Afrique,ns ce domaine.

Ce programme est géré par la commission d’octroi du label » Startup » et par des cadres administratifs et des volontaires du secteur privé et de la société civile.