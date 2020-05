Olivier Poivre d’Arvor, reconduit à la présidence du musée national de la Marine

Olivier Poivre d’Arvor est renouvelé dans ses fonctions de président du conseil d’administration du musée national de la Marine par décret du Président de la République en date du 18 mai 2020, publié au Journal officiel le 20 mai 2020. Il occupe cette fonction depuis mai 2014 et a déjà été reconduit en mai 2017.

Sous la présidence d’Olivier Poivre d’Arvor, le musée national de la Marine conduit depuis 2017 un important projet de transformation et de rénovation dont l’ambition est de construire le grand musée maritime français du 21ème siècle. À travers une nouvelle valorisation de ses collections, il s’agira de rendre le grand public — particulièrement les jeunes générations — plus familier avec la dimension maritime de la France, de lui transmettre le goût de l’histoire et de l’aventure maritime de notre pays, notamment à travers la Marine nationale, et de le sensibiliser aux enjeux et défis qui traversent la mer dans toutes ses dimensions : historique, mais aussi géographique, stratégique et militaire, économique, environnementale, scientifique et culturelle.

Olivier Poivre d’Arvor, écrivain et diplomate en poste à Alexandrie, Prague et Londres, est depuis juillet 2016 ambassadeur de France en Tunisie. Il a auparavant été ambassadeur chargé de l’attractivité culturelle de la France (2015-2016), directeur de France Culture (2010-2015) et directeur de l’AFAA, devenue depuis l’Institut français (1999-2010). Fondateur du Marathon des mots à Toulouse, il est aussi le créateur en Tunisie de La Saison bleue et du Forum de la mer de Bizerte, rendez-vous euroméditerranéen autour des enjeux maritimes durables.