Où va la Tunisie avec un président décidé à aller au bout de sa logique ?

La guerre en Ukraine accélère le marasme de la Tunisie, alors que les prix de l’énergie et des matières premières s’envolent et que l’offre de produits de première nécessité se resserre au niveau mondial. L’inflation est proche d’un niveau record et le déficit devrait doubler, tandis que 40 % des moins de 25 ans sont au chômage, ce qui menace d’un nouvel exode de migrants vers l’Europe à travers la Méditerranée. Les négociations avec le Fonds monétaire international sur un plan de sauvetage sont au point mort. Cet affligeant composé de constats économiques posé par Bloomberg n’est incontestablement pas l’unique écueil auquel la Tunisie est en train de faire face. Il est d’essence politique et remonte à près d’un an, date à laquelle le président tunisien Kais Saied « a fait dérailler une démocratie fragile datant de la première salve du printemps arabe et s’est emparé du pouvoir exécutif ». « Saied semble actuellement bloqué », note la même source, ajoutant que ses détracteurs affirment qu’il n’a pas la volonté ou la capacité de reconstruire le consensus politique nécessaire pour sortir l’économie du marasme.

- Publicité-

A bout de patience !

En janvier, la police avait utilisé des gaz lacrymogènes et des canons à eau pour disperser des centaines de manifestants dans la capitale qui défilaient pour marquer le soulèvement du printemps arabe dans le pays et demander à Saied de revenir sur son coup du 25 juillet. Depuis lors, relève Bloomberg, les conditions économiques se sont encore dégradées. Les chauffeurs de taxi ont protesté contre l’augmentation du prix du carburant, les travailleurs du secteur public ont vu des retards dans le paiement de leurs salaires et les files d’attente pour le pain se sont allongées en raison de la réduction de l’offre.

Saied n’a pas voulu s’attaquer au problème. Il a évité les alliés potentiels au sein du puissant syndicat UGTT et des partis minoritaires. Au lieu de cela, il poursuit son programme de « décentralisation », qui vise à mettre sur la touche les groupes politiques qui se chamaillent et qu’il accuse d’avoir ruiné la Tunisie depuis la révolution de 2011, et à confier le pouvoir à des comités locaux.

Les investisseurs ne sont pas contents non plus. Ils ont sanctionné les obligations tunisiennes, craignant que la flambée des prix des denrées alimentaires et de l’énergie, ainsi que la perte de touristes russes, ne poussent l’émetteur souverain à court d’argent vers un défaut de paiement. L’économie tunisienne représente aujourd’hui moins de 90 % de ce qu’elle était avant le soulèvement d’il y a plus de dix ans, tandis que le ratio de la dette publique au produit intérieur brut a presque doublé pour atteindre environ 88 %, le FMI prévoyant qu’il atteindra 99,7 % en 2025.

Les prix des produits de base les plus élevés depuis des décennies grugent les réserves de devises étrangères, qui suffisent désormais à couvrir quatre mois d’importations. Elles sont suffisamment faibles pour que les investisseurs s’interrogent sur la viabilité de la dette extérieure de la Tunisie.

Pourparlers avec le FMI : Des retards ne sont pas à écarter

À l’intérieur du pays, l’ambiance est si sombre qu' »il n’y a aucune garantie que les Tunisiens accepteront les réformes qu’un nouveau programme avec le FMI impliquera », a déclaré Youssef Cherif, de l’initiative de recherche Columbia Global Centers. « Le fait qu’il y ait des pourparlers est en soi un signe que Saied veut un nouveau programme », a-t-il ajouté. « Mais si les réformes sont rejetées, il en rejettera les torts sur son gouvernement ».

La flambée des coûts d’importation signifie que le déficit budgétaire pourrait presque doubler pour atteindre 20 milliards de dinars cette année, dépassant les 4 milliards de dollars que les autorités disent vouloir demander au FMI. Un accord de cette taille semble déjà ambitieux compte tenu de la quote-part de retrait de la Tunisie auprès du prêteur, ce qui indique que le gouvernement pourrait demander une aide dans le cadre de l’accès exceptionnel du FMI, ce qui entraînerait probablement des conditions encore plus strictes.

Un diplomate occidental ayant connaissance des discussions entre les responsables tunisiens et les pays du G7 a déclaré que Saied semblait croire qu’il pouvait redresser le pays à lui tout seul, le décrivant comme manquant de confiance envers les autres. Le diplomate a reconnu que les responsables travaillaient « à fond » en vue d’un nouveau programme du FMI, mais qu’il y avait une réticence à s’attaquer à des questions douloureuses telles que les entreprises publiques endettées et hypertrophiées qui sont un bastion de l’UGTT.

« L’UGTT jouera un rôle déterminant dans la manière dont les choses se passeront pour Saied », a déclaré Hichem El-Ajbouni, l’un des législateurs qui cherchent à restaurer les pouvoirs du Parlement. La réforme des entreprises publiques « est nécessaire mais difficile ».

Selon une source au fait du processus, les dommages économiques causés par la guerre ont retardé d’environ un mois les discussions techniques avec le FMI, les responsables tunisiens cherchant à finaliser les mesures qu’ils s’engagent à prendre.

Les autorités, qui avaient fixé la date d’avril comme objectif pour la conclusion d’un accord, doivent également fournir l’assurance qu’elles peuvent obtenir un large consensus national pour les réformes nécessaires, a déclaré la même source, qui ne voit cependant pas de risque de défaut de paiement car la plupart des dettes de la Tunisie sont à moyen ou long terme, mais reconnaît que le succès n’est pas garanti. Si les négociations se rapprochent des élections parlementaires que Saied prévoit d’organiser en décembre – s’il peut faire passer une nouvelle constitution avant – il y aura de nouveaux retards, prévoit-elle citée par Bloomberg.