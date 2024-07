Ouverture du Consulat de Tunisie à Bologne en Italie

Le secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, Mounir Ben Rjiba, a présidé, mardi, la cérémonie d’inauguration du Consulat de Tunisie à Bologne (Italie).

Ce consulat couvre les régions d’Emilia Romagna et de Limerick, soit 14 provinces italiennes, où résident plus de 40.000 Tunisiens.

L’ouverture du Consulat tunisien à Bologne porte à six le nombre de missions consulaires tunisiennes en Italie (un Consulat Général à Milan et cinq consulats à Rome, Naples, Gênes, Palerme et Bologne).

« La création du consulat permettra à la communauté tunisienne d’éviter de parcourir des centaines de kilomètres pour se rendre aux consulats tunisiens de Gênes et de Rome, en plus d’explorer les possibilités de coopération décentralisée entre la Tunisie et l’Italie dans divers domaines avec les deux régions couvertes par le consulat », lit-on dans un communiqué du département des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger.

Le secrétaire d’Etat a, à cette occasion, discuté avec des Tunisiens qui étaient présents au Consulat, et a réitéré la volonté de l’Etat d’encadrer davantage la communauté résidant à l’étranger et de défendre ses droits et ses intérêts.

Ben Rjiba a souligné que le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger avance dans la mise en œuvre d’un ensemble de programmes dans le cadre de son plan pour la numérisation des services consulaires.

A cet égard, il a indiqué que le ministère organisera le Forum National des Compétences Tunisiennes à l’étranger les 6 et 7 août 2024 à l’Académie Diplomatique Internationale de Tunis, rappelant l’importance cruciale de relever le défi d’attirer les compétences tunisiennes à l’étranger, de les encourager à servir les intérêts de la Tunisie et à participer au développement du pays, les invitant à échanger les expériences et les expertises entre eux, à s’organiser et à se mettre en réseau à long terme dans des structures influentes dans les pays de résidence et à en faire un relais de communication culturelle et sociale reliant la Tunisie et le pays de résidence, lit-on de même source.

La cérémonie s’est déroulée en présence de Mourad Bourehla, Ambassadeur de Tunisie à Rome, de Afif Traouli, Consul de Tunisie à Bologne, de plusieurs élus locaux, d’hommes d’affaires et d’universitaires italiens, d’un certain nombre de compétences tunisiennes et de représentants de la société civile et de membres du corps consulaire accrédité à Bologne.