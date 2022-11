Paiements digitaux : Marouane El Abbassi donne des précisions

Lors d’une conférence tenue aujourd’hui, 17 novembre 2022 à Tunis, le gouverneur de la BCT a parlé de la stratégie du paiement digital, de la vision de la BCT, et d’une alternative au cash.

Il a évoqué le faible taux d’inclusion financière inférieur à 40%, le recours exacerbé au cash, et le taux « énorme » de 125 % de la pénétration du mobile. Il a, par ailleurs, mentionné que 100 % des familles tunisiennes ont un téléphone portable, ce qu’il a qualifié d’extraordinaire.

L’écosystème tunisien, selon ses dires, maîtrise parfaitement l’inclusion financière; et d’autre part, les fintech, à savoir les startups, sont non seulement en train de créer la technologie, mais ont également une vision avant-gardiste de la technologie financière.