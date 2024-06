Pétrole: L’Opep+ prolonge ses coupes mais se prépare à rouvrir les vannes

Les pays de l’Opep+ se sont accordés dimanche sur l’extension de leurs coupes actuelles de production pour soutenir les cours de pétrole, à un moment de grandes incertitudes économiques et géopolitiques, tout en se préparant à rouvrir le robinet d’or noir.

D’un côté, le groupe des 22 membres va « prolonger le niveau total de la production de pétrole brut (…) du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 », a fait savoir l’alliance dans un communiqué.

De l’autre, huit de ces pays vont poursuivre leurs réductions supplémentaires de manière volontaire, certaines d’entre elles jusqu’en septembre 2024 « avant d’être progressivement supprimées » et d’autres jusqu’en décembre 2025.

Les 22 ministres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) menée par l’Arabie saoudite et leurs alliés conduits par Moscou, qui ont noué en 2016 un accord appelé Opep+ pour mieux peser sur le marché, se sont réunis dans un format inédit, certains ayant fait le déplacement à Ryad et d’autres participant par vidéoconférence.

Les coupes à l’échelle de l’alliance s’élèvent à quelque deux millions de barils par jour (bpj). En y ajoutant plusieurs vagues de réductions volontaires, l’Opep+ garde actuellement sous terre près de six millions de barils.

Outre l’Arabie saoudite, qui fait le plus gros des efforts, il s’agit de la Russie, de l’Irak, des Émirats arabes unis, du Koweït, du Kazakhstan, de l’Algérie et d’Oman.

Cette stratégie, entamée fin 2022 face à la chute des cours, vise à jouer sur la raréfaction de l’offre pour doper les prix.

- Publicité-