Plus de 85 000 étudiants québécois font grève pour Gaza, appellent à l’intifada

Le Québec a été inondé de manifestations pro-palestiniennes,jeudi, alors que 85 000 étudiants de 13 campus universitaires ont entamé une grève de deux jours pour exiger que leurs universités se désengagent d’Israël.

Selon l’un des groupes organisateurs – la Coalition de résistance pour l’unité étudiante syndicale (CRUES) – les grèves ont été conçues pour coïncider avec l’ouverture de la conférence de l’OTAN à Montréal. La CRUES a accusé l’OTAN de refuser l’aide aux Palestiniens et d’approuver « le génocide en cours ».

La principale manifestation a eu lieu à l’université Concordia de Montréal, des étudiants de McGill et du collège Dawson s’y sont joints. Ce dernier a annulé tous ses cours jeudi en raison de « préoccupations concernant la sécurité des étudiants et des employés le jour du boycott », a rapporté Canadian News.

Sur les 85 000 manifestants, 11 000 étaient des étudiants de Concordia, coordonnés par 11 groupes d’étudiants et un groupe de professeurs, selon le journal The Link de l’université.

Selon CTV News, un leader de la manifestation a entonné un chant disant « écoutez la CPI », ce qui intervient juste après que le tribunal a annoncé des mandats d’arrêt contre Benjamin Netanyahu et Yoav Gallant.

Un étudiant a déclaré à CTV News que la manifestation avait occupé les 12 étages de l’immeuble principal de Concordia et que des inscriptions « Free Gaza » avaient été peintes à la bombe sur des casiers.

Les manifestants ont également distribué des tracts. Des vidéos montrent les manifestants scandant « Vive l’Intifada ».

