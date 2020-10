Plus de 95% des tests RT-PCR effectués dans les hôpitaux sont gratuits

« Plus de 95% des tests RT-PCR effectués dans les hôpitaux et laboratoires publics sont gratuits », a souligné mercredi Hechmi Louzir, directeur général de l’Institut Pasteur.

Lors d’une conférence de presse organisée à Tunis, Louzir a précisé que le test RT-PCR est la technique de référence la plus fiable toutefois les tests de diagnostic rapides restent aussi efficaces notamment dans les urgences et hôpitaux pour dépister rapidement les malades symptomatiques en moins de 20 minutes et améliorer ainsi leur prise en charge.

Par ailleurs, Hechmi Louzir a souligné qu’un comité issu du conseil scientifique assure le suivi des nouveautés concernant la vaccination contre le coronavirus dans le monde.

Dans ce cadre, il a indiqué que la Tunisie adopte une approche anticipative à travers les différents réseaux pour que le jour où le nouveau vaccin soit disponible elle pourra l’acquérir et le mettre à la disposition de la population.