Pourquoi la « révolution des smartphones » n’a pas enfanté une gouvernance honnête et ouverte ?

Au cours des dix années qui se sont écoulées depuis la révolution tunisienne, de nombreux autres pays ont connu des manifestations contre la corruption. Pourtant, pourquoi la gouvernance honnête semble-t-elle encore insaisissable, s’est demandé le comité de rédaction de l’influent journal américain Christian Science Monitor (CSM).

l y a dix ans, le 17 décembre, une vague de protestations populaires a éclaté en Tunisie contre un régime corrompu. Elle a non seulement renversé un dictateur et inspiré des révoltes similaires dans le monde arabe, mais elle a également servi de modèle aux « révolutions des smartphones », ou rébellions de la base, menées principalement par les jeunes et organisées par le biais des médias sociaux, sachant que l’iPhone avait été inventé seulement trois ans plus tôt. Dans plus d’une douzaine de pays, de l’Azerbaïdjan au Zimbabwe, les soulèvements de la dernière décennie ont brandi une demande similaire : une gouvernance honnête et ouverte.

À l’occasion du 10e anniversaire de la révolution tunisienne, il convient de se demander : ce nouveau style de protestation contre la corruption a-t-il permis d’obtenir beaucoup de résultats, s’interroge le CSM, pour constater ensuite que « le bilan reste mitigé ». Dans de nombreux pays, tels que le Brésil, le Soudan, l’Algérie et l’Arménie, les chefs d’État ont été contraints de quitter le pays. Après quelques protestations, les petites injustices économiques qui les avaient déclenchées – comme la hausse des tarifs ou une taxe sur les WhatsApp – ont été surmontées. Dans plus de 30 pays, des agences de lutte contre la corruption ont été mises en place, même si beaucoup d’entre elles ont été bloquées par des élites barricadées Dans de nombreux pays, soit un autocrate reste au pouvoir, soit la démocratie lutte pour freiner la corruption. Au Zimbabwe, un homme fort est tombé et un autre a pris sa place.

Malgré les revers ou la lenteur des changements, les protestations ont fait évoluer les mentalités depuis une génération. « La révolution m’a montré que tout est possible », a déclaré une jeune Tunisienne à l’Agence France-Presse. En Tunisie, près de deux tiers des gens « pensent maintenant que les gens ordinaires peuvent faire la différence dans la lutte contre la corruption », selon Transparency International. Et dans la nouvelle démocratie du pays, le dialogue régulier entre les partis politiques est une norme. Pourtant, les protestations se poursuivent, principalement pour réclamer des emplois. La corruption est toujours répandue.

Pour que le changement soit durable, les sociétés doivent être prêtes à saisir les occasions qui se présentent. Une nouvelle étude de l’Open Society Foundations sur le soutien nécessaire aux réformateurs anti-corruption note que « certains moments politiques créent de nouvelles opportunités de progrès ». Ces moments « sont déclenchés par une combinaison d’événements ». … Une fois ouvertes, [elles] ne durent pas éternellement ; ce sont des changements temporaires dans les possibilités politiques ».

Une lutte anti-corruption par à-coups

Le succès de la lutte contre la corruption s’est longtemps fait par à-coups. En Afrique du Sud, par exemple, les protestations de masse contre la corruption en 2017 ont contribué à la démission du président Jacob Zuma. Son successeur, Cyril Ramaphosa, s’est engagé à débarrasser le parti au pouvoir, le Congrès national africain, de « toutes les mauvaises tendances ». Cet effort a franchi une étape importante en novembre lorsque le secrétaire général de l’ANC, Ace Magashule, a été accusé de 21 chefs d’accusation de fraude, de corruption et de blanchiment d’argent. Si les poursuites n’aboutissent pas et si de vastes réformes législatives ne sont pas entreprises, la fenêtre d’opportunité de l’Afrique du Sud pour une réforme anticorruption crédible risque de se fermer.

Au cours de la dernière décennie, les citoyens des pays qui ont vu les protestations contre la corruption véhiculées par les médias sociaux réalisent maintenant qu’une révolution morale affichée dans les rues nécessite la création de garde-fous institutionnels contre la cupidité. La Tunisie, par exemple, est l’un des rares pays arabes à autoriser les particuliers à signaler des cas de corruption et à demander l’accès aux informations officielles devant les tribunaux.

Les révolutions des smartphones restent largement inachevées. Mais les avancées mentales sont réelles et la voie à suivre se précise. Il s’agit d’évolutions, et non d’épisodes momentanés. Une nouvelle génération a vu que la bonne gouvernance n’est pas seulement une aspiration mais un droit individuel, conclut le Christian Science Monitor.