Près de 5 mille fidèles attendus au pèlerinage de la Ghriba

Annulé en 2020 et 2021 en raison de la pandémie de Coronavirus, le pèlerinage annuel de la Ghriba à Djerba devrait reprendre, cette année, notamment après la nette amélioration de la situation sanitaire.

Selon Perez Trabelsi, président de la Communauté juive à Djerba et président du comité chargé de l’organisation de ce rituel , la visite annuelle de la synagogue de la Ghriba aura lieu entre le 14 et le 22 mai prochain.

Près de 5 mille pèlerins juifs de différents pays dont la France, l’Italie et le Maroc seront accueillis à Djerba à partir du début de mois de mai, a-t-il fait savoir dans un entretien accordé, ce mardi, à l’agence TAP.

S’agissant des préparatifs, le chef de la communauté juive a assuré que Djerba est fin prête pour accueillir ces visiteurs dans les meilleures conditions, étant donné que la date du pèlerinage coïncide avec le début d’une saison touristique qui s’annonce prometteuse.

Outre la visite à la Ghriba, la région abrite, cette année, des événements importants dont le Sommet de la Francophonie, a-t-il noté, affirmant que les préparatifs de ces rendez-vous touchent à leur fin et toutes les parties intervenantes ont rempli leur contrat en vue de donner une impressionnante image à l’île de Djerba et à la Tunisie.

D’autre part, Trabelsi a mis l’accent sur la vivacité économique et culturelle qu’apporte le pèlerinage de la Ghriba à toute la région.

A la tête du comité d’organisation de cet événement majeur pour les juifs des quatre coins de la planète depuis plus de 45 ans, Perez a évoqué l’histoire de ce rituel qui « revêt une dimension mémorielle et identitaire notamment pour les juifs tunisiens qui ont choisi de s’installer en Europe et à l’Etat hébreu au cours du XXème siècle ».

Pour lui, ce moment spirituel culminant que connaît le sanctuaire de la Ghriba, plus grand lieu de culte juif en Afrique, la mixité interreligieuse qui prévaut à Djerba. Nous avons toujours confiance en la Tunisie pour veiller au bon déroulement et la continuité de ce rite annuel, a-t-il ajouté.