Près de 8500 consultations médicales assurées au profit des migrants pendant plus d’une année

Le nombre des consultations médicales, psychologiques et sociales, accordées aux migrants dans le grand Tunis, Sfax et Médenine, durant la période allant du mois d’avril 2019 au mois d’octobre courant est de l’ordre de plus de 8500 consultations, a indiqué l’organisation de médecins du monde Belgique, Mission Tunisie.

Dans un communiqué rendu public, Médecins du monde précise que ces consultations sont accordées dans le cadre du projet d’amélioration de l’accès à la protection sanitaire au profit des migrants à Tunis et des tunisiens de retour de l’étranger.

Les principaux objectifs de ce projet est d’améliorer l’accès aux prestations de soins au profit des migrants dont ceux en situation vulnérable. Ce projet pluridisciplinaire lancé depuis 2015 vise également la consolidation des capacités des établissements du secteur de la santé et des associations afin d’assurer un meilleur encadrement médical, social et assistance psychologique dans le respect des droits des migrants et des conventions internationales, rappelle la même source.