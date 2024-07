Projet de réhabilitation de trois zones agricoles irriguées à Nadhour

Le projet de réhabilitation des zones irriguées à Rakba, Nadhour 3 et Nadhour 5 dans le gouvernorat de Zaghouan a démarré, récemment, dans le cadre du développement des systèmes de production agricole dans la région.

Foued Saidi, chef du service au Commissariat régional au développement agricole à Zaghouan, a indiqué, à l’Agence TAP, qu’une enveloppe de 3 millions de dinars a été consacrée pour la réalisation des travaux qui portent notamment sur la rénovation des réseaux d’irrigation et des ouvrages hydrauliques (2,1 millions de dinars) ainsi que la maintenance du matériel des stations de pompage (930 mille dinars).

Il a ajouté que ces trois périmètres irrigués, qui s’étendent sur 170 ha et destinés notamment à la culture des tomates, de pommes de terre et des cucurbitacées, sont exploités par 115 agriculteurs de la région.

