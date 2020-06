Prorogation de la convention entre la CNAM et le Syndicat des médecins dentistes

La convention contractuelle entre la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et le syndicat tunisien des médecins dentistes de libre pratique a été prorogée au 31 décembre 2020 en vertu d’un accord signé, lundi, au siège du ministère des Affaires sociales.

Le ministre des Affaires sociales, Mohamed Habib Kchaou, a souligné à cette occasion, la nécessité d’engager la réforme du régime d’assurance maladie d’une manière effective avec la participation de l’ensemble des intervenants en vue de promouvoir les prestations de santé fournis à l’affilié social, rappelant le souci du gouvernement de passer à la numérisation intégrale des services sociaux, selon un communiqué du ministère des Affaires sociales.

Pour sa part, le président du syndicat tunisien des médecins dentistes de libre pratique Bassam Maatar, a fait part de la disposition du syndicat de participer au processus de réforme du système d’assurance maladie sur la base du dialogue et de la responsabilité commune entre les deux parties, soulignant que « l’intérêt de l’affilié social est une priorité absolue dans les relations contractuelles avec la CNAM « .

Les parties signataires ont notamment convenu de « respecter la mise en œuvre de tous les engagements contenus dans le procès-verbal de l’accord signé le 12 février 2020, selon un calendrier bien déterminé et de reporter la date d’entrée en vigueur de l’accord au 1er janvier 2021 ».

L’accord a été signé par le PDG de la CNAM, le président du syndicat tunisien des médecins dentistes de libre pratique et le directeur général de la sécurité sociale.