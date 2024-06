QNB remporte 4 prix prestigieux au MENA Banking Excellence Awards 2024

Le Groupe QNB, la plus grande institution financière au Moyen-Orient et en Afrique, a été honorée par le magazine Middle East Economic Digest (MEED) en recevant quatre prix distingués lors de la remise annuelle des prix de » l’excellence bancaire au Moyen-Orient et en Afrique du Nord 2024 « .

QNB est arrivée en tête de la liste des leaders de la banque numérique en remportant les prix « Excellence in Product Marketing » (l’Excellence dans la commercialisation des produits), « Excellence in Omni-Channel Integration » (Excellence dans l’intégration omni-canal) et « Best Digital Wallet » (Le meilleur portefeuille électronique). QNB a également remporté le prix « la Meilleure Banque Privée ».

Ces prix viennent récompenser les dernières améliorations apportées par la banque aux services bancaires mobiles et Internet de QNB et au portefeuille électronique QNB Pay, ses activités de marketing digital distinguées ainsi que son engagement indéfectible en faveur de l’excellence dans les services de banque privée.

Conformément à sa stratégie de transformation digital, QNB a réorganisé ses services bancaires mobiles Banking et Internet Banking, ses machines en libre-service et a introduit le portefeuille électronique QNB Pay en mettant en œuvre une approche omni-canal centrée sur le client. Cela rend les transactions plus simples, plus faciles et plus sécurisées.

Dans le cadre de ses efforts étendus, QNB s’efforce de fournir la meilleure expérience client et continue de développer des produits et services innovants, tels que l’ouverture de compte en ligne, les cartes virtuelles, les crédits en ligne, Fawran (paiements instantanés à toute personne au Qatar) et les paiements transfrontaliers par le biais de Ripple Net.

Le Digital Onboarding permet aux nouveaux clients d’ouvrir des comptes courants et d’épargne et d’obtenir une carte de débit virtuelle numériquement sans avoir à se rendre dans une agence ; tandis que les clients existants peuvent également ouvrir un compte d’épargne ou de dépôt fixe ou créer une carte de crédit virtuelle – conformément à l’évolution du paysage bancaire numérique dans la région, et même ailleurs. Ces efforts sont soutenus par des activités de marketing digital ciblées et personnalisées afin d’attirer les clients actuels et potentiels.

Le programme des prix d’excellence bancaire du MEED pour la région MENA récompense les meilleures institutions et personnes du secteur bancaire et financier pour leurs services innovants et leur engagement en faveur de l’excellence du service à la clientèle.

Le Groupe QNB est aujourd’hui la Banque ayant la plus haute valeur au Moyen-Orient et en Afrique. Par l’intermédiaire de ses filiales et de ses sociétés affiliées, le Groupe est présent dans plus de 28 pays sur trois continents et propose une vaste panoplie de produits et de services à la pointe de la technologie.

Le Groupe compte 30 000 employés répartis sur 900 sites et dispose d’un réseau de plus de 5 000 distributeurs automatiques de billets.