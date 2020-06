Quand le conflit libyen empoisonne la politique tunisienne !

Que les entretiens du président de la République, Kais Saied , avec son homologue français, Emmanuel Macron aient porté pour une très large part sur ce qui se passe en Libye, cela est l’évidence même alors que des bouleversements inédits secouent le pays voisin de la Tunisie devenue, à son corps défendant, la caisse de résonance d’affrontements non seulement militaires, mais aussi d’enjeux politiques, diplomatiques et économiques dont les ficelles sont tirées par des puissances, grandes et petites, étrangères à la région.

Le chef de l’Etat tunisien a pris grand soin de préciser les nouveaux paradigmes autour desquels s’articule la position, mieux, la doctrine de la Tunisie s’agissant de ce dossier qui a accentué les écueils qui entachent déjà son paysage politique et met en péril sa fragile coalition gouvernementale. En un mot comme en mille, il a annoncé que la Tunisie est rigoureusement contre la partition de la Libye et les interventions étrangères qui s’y amplifient et plaide pour une solution libyo-libyenne, tout en estimant que la légitimité que revendique le gouvernement en place en Tripoli est provisoire, voire éphémère.

Message subliminal

Des propos qui sont destinés aussi aux acteurs politiques tunisiens dont le chef du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi, et ses alliés de la Coalition Al-Karama qui soutiennent le gouvernement d’entente nationale de Faez Sarraj alors que le PDL, fondé par des personnalités acquises à l’ex président Zine El Abidine Ben Ali, apportent leur appui à Khalifa Haftar , l’homme fort de l’Est libyen.

Bien que la position officielle de la Tunisie soit celle d’une neutralité déterminée, « tout le monde voit la Tunisie comme une plateforme pour aller en Libye », a déclaré le directeur de Columbia Global Centers Tunis, Youssef Cherif, au site Al-Monitor.

Un autre analyste qui suit de très près le conflit libyen, Seif Eddine Trabelsi, estime que le succès du Gouvernement d’entente nationale aidera à stabiliser la frontière, ajoutant que la Libye est le premier partenaire commercial de la Tunisie et son plus grand marché. Selon la Banque mondiale, 24 % de la baisse globale de la croissance du produit intérieur brut de la Tunisie entre 2011 et 2015 est directement liée au conflit libyen.

« Les deux pays sont liés par la géographie et par leurs peuples. La Tunisie est une extension de la Libye et vice versa. Ce qui se passe en Libye a donc un impact direct sur la Tunisie », a-t-il rappelé lors d’un entretien téléphonique avec Al-Monitor. « Ce qui intéresse vraiment la Tunisie en Libye, c’est ce qui se passe en Occident, parce qu’il y a une contiguïté. C’est le même territoire ». Mais les « deux puissances asiatiques » qui vont maintenant avoir « un mot décisif » sur l’avenir de la Libye sont la Turquie et la Russie, a-t-il affirmé.

Troubles domestiques

Rached Ghannouchi a demandé un remaniement ministériel. Et le fait qu’il ait choisi de le faire par l’intermédiaire de la télévision Nessma, appartenant à son ancien ennemi juré et candidat à la présidence Nabil Karoui, a été largement interprété comme une invitation au parti populiste milliardaire Qalb Tounes à rejoindre le gouvernement. Qalb Tounes détient le deuxième plus grand nombre de sièges au Parlement. « Une scène parlementaire où les partis au pouvoir s’opposent les uns aux autres n’est pas normale et ne peut pas durer longtemps », a grondé Ghannouchi. Il a appelé à « un gouvernement consensuel ouvert à tous ceux qui souhaitent y participer ».

L’opposition affirme cependant que ce n’est pas à Ghannouchi mais plutôt au chef du gouvernement Elyès Fakhfakh de décider de renvoyer ou non les membres du cabinet. « Le mouvement Echaab ne quittera pas le gouvernement. Seul [le chef du gouvernement] peut décider si nous restons ou non, et non le mouvement Ennahdha », a déclaré le député d’Echaab Khaled Krichi.

Mais Fakhfakh, qui est apparu comme un candidat de compromis après des mois de tentatives de réunir une coalition du parlement tunisien fracturé, « est très faible », a noté l’analyste Cherif. « Il manque de légitimité politique » et « en raison de la fracture politique actuelle », il « risque de perdre ses ministres ». En tout cas, il n’est pas certain que Ghannouchi ou Karoui soient en état de profiter des troubles qui s’ensuivraient probablement.

Alors que Karaoui a laissé entendre qu’il pourrait être prêt à s’associer à Ghannouchi, les deux hommes devraient faire face à une bataille difficile pour forger une nouvelle coalition et il est peu probable que Saied leur fasse une quelconque faveur.

Jalel Harchaoui, expert de la Libye et chercheur à l’Institut Clingendael de La Haye, a déclaré à Al-Monitor lors d’une interview téléphonique : « Le fait que toute la nation soit obligée de se retrouver prise dans un débat de politique étrangère au milieu d’une crise économique sans précédent signifie que vous échouez fondamentalement dans votre expérience démocratique ».

« Cela ne veut pas dire que c’est la fin de l’expérience, mais c’est quelque chose qui devrait définitivement interpeller. Ce qui se passe en Libye est une crise militaire qui est résolue en utilisant principalement des moyens militaires, ce qui signifie qu’effectivement, les Tunisiens, quoi qu’ils discutent, n’auront pas vraiment d’impact sérieux sur ce qui se passe. Cela ne devrait pas dominer le débat politique ».

Harchaoui a ajouté : « Les principales parties dans cette guerre idéologique entre les Emirats et la Turquie signifie que d’autres nations choisiront leur camp », avec des conséquences directes pour la Tunisie. « Par exemple, la France a de la sympathie pour les Emirats et Qatar pour la Turquie. Tous ces pays ont une influence sur les décisions économiques qui doivent être prises pour les plans de sauvetage de la Tunisie ».

La Turquie, le Qatar et les Emirats arabes unis jettent du pétrole sur le feu par le biais d’un large éventail de réseaux médiatiques multilingues qu’ils contrôlent, y compris en Tunisie. Les titres pro-gouvernementaux de la Turquie prétendent que les Emirats préparaient un coup d’Etat pour renverser Ghannouchi. Les titres soutenus par les Emirats ont fait circuler des affirmations sans fondement selon lesquelles Ghannouchi est corrompu.