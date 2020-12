Qu’est-il arrivé à la Tunisie et au Printemps arabe ?

Le chaos est une façon de décrire la scène politique tunisienne – ou est-ce la liberté ? Il pourrait s’agir des deux, répond le mensuel britannique Prospect qui note que tous les débats et les désaccords sont bien loin du pays d’il y a dix ans, lorsque chaque commerce et chaque édifice public était orné du portrait de Ben Ali, qui emprisonnait et harcelait les opposants tout en organisant des élections avec un taux de participation revendiqué de 90 %.

Le tumulte de la Tunisie est l’une des manifestations les plus pacifiques de l’instabilité qui ronge le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord depuis que les mouvements populaires se sont soulevés contre les régimes autoritaires voici une décennie. Le printemps arabe a commencé en décembre 2010, déclenchant rapidement des protestations de masse non seulement en Tunisie mais aussi dans toute la région. Les gens sont descendus dans la rue et des dictateurs jusque-là inamovibles ont été chassés. Depuis, la Tunisie a organisé des élections libres et équitables, et a été épargnée par les guerres, la répression et les massacres qui ont englouti d’autres pays arabes.

Mais les Tunisiens sont fatigués de crier sans être entendus. Le cynisme est courant. Le nombre d’électeurs qui participent à chaque élection est plus faible. « Ils nous laissent ouvrir la bouche, mais ils mettent leurs mains sur leurs oreilles », entend-on souvent dire en Tunisie, souligne Prospect qui relève l’émergence de deux nouveaux venus très différents sur la scène politique lors de l’élection de 2019 : la Coalition islamiste réactionnaire pour la dignité, qui se hérisse contre les compromis d’Ennahda avec les figures de l’ancien régime, et le Parti Destourien Libre , « autoritaire et nostalgique, qui prône l’éradication des islamistes ». Sa présidente Abir Moussi se met peut-être aujourd’hui à la tête des protestations sur les droits des femmes, mais il y a un peu moins de dix ans – juste après la révolution – elle était avocate pour le parti de l’ancien régime, et elle continue à considérer le soulèvement comme une importation étrangère.

Ces élections pourraient être interprétées comme une révolte populaire contre les efforts de compromis, certes désordonnés, de la première cohorte de dirigeants démocratiques tunisiens. Après l’éclatement de Nidaa Tounes et le recul d’Ennahdha, l’élan a commencé à se déplacer vers des forces zélées des deux côtés, telles que le PDL et Al-Karama. Ces dernières font partie d’une nouvelle classe montante de politiciens « anti-système ». Le plus grand gagnant de 2019 est le président Kais Saied, un professeur de droit socialement conservateur qui n’a aucun lien avec un parti. Malgré son attitude robotique, il a remporté 73 % des voix contre Nabil Karoui, un homme d’affaires laïque accusé de corruption.

L’image de Saied en tant qu' »homme du peuple » a été renforcée par ses visites régulières à son café local dans le quartier populaire de Mnihla – pendant un certain temps, il a refusé de quitter le quartier pour s’installer dans le palais présidentiel.

Ennahdha n’a pas de programme

Pendant ce temps, certains membres de longue date d’Ennahdha sont découragés. « Les gens ont voté pour Ennahdha en réaction, c’était le principal ennemi de Ben Ali et ils pensaient que les Nahdhaouis étaient des gens pieux », a déclaré Lotfi Zitoun, qui était encore parmi les dirigeants du parti mais qui a évolué vers la sortie de ses rangs. « Dès qu’ils ont connu Ennahdha, ils ont vu que ce mouvement n’a pas de programme pour la Tunisie, qu’ils mentent et font des choses qui ne sont pas permises par la religion, comme tout politicien ». Il a ajouté que son parti est revenu au discours religieux lors des dernières élections, après avoir officiellement séparé la prédication de la politique en 2016. « Ce genre de comportement renforce l’idée qu’Ennahdha n’est pas un parti de principes, pas sincère », a-t-il déclaré.

Depuis la révolution, la bataille centrale de la politique tunisienne a souvent été présentée comme l’islamisme contre la laïcité, mais en réalité, cette lutte a cessé d’être animée lorsque les deux camps ont formé leur alliance parlementaire.

Lors de la course à la présidence de 2019, l’homme d’affaires Karoui a parlé de la « menace islamiste » alors qu’il se présentait contre Saied, mais cette menace n’a pas pris de l’ampleur. L’écrasante majorité a vu le conflit central non pas comme l’Islam contre la modernité, mais l’intégritécontre la corruption. « Les principales revendications des Tunisiens sont sociales et économiques, il n’y a pas de temps pour discuter des questions d’identité », a déclaré un responsable d’Al Bawsala, l’observatoire des activités du parlement. Ce genre de « polarisation contribue à rendre l’atmosphère un peu tendue, mais elle n’est pas au centre du débat ».

Un pays gangréné par la corruption et la pauvreté

Après le 14 janvier 2011, quelques membres de la famille de Ben Ali sont allés en prison, mais la corruption qui caractérisait la dictature n’est plus maîtrisée. En 2017, le neveu de Ben Ali, Imed Trabelsi, qui a été emprisonné en 2011, a témoigné en direct de sa cellule lors d’une audience publique sur la corruption, dans laquelle il a déclaré « Il y a eu une révolution, mais rien n’a changé à ma connaissance. J’ai mes sources et le même système [de corruption] est toujours opérationnel ». Et, vu depuis la rue, le besoin de mobilisation continue. Plus de 1 600 manifestations – spontanées et organisées – ont eu lieu en Tunisie cet automne. La confiance dans les hommes politiques ne cesse de diminuer.

En regardant le monde arabe, la politologue basée à Tunisie Olfa Lamloum a estimé que « nous sommes toujours dans une phase de composition et de recomposition politique qui durera des années ». Et en effet, les nouvelles protestations en 2019 en Algérie, au Liban et en Irak ont entraîné l’éviction de premiers ministres et de présidents. Aujourd’hui, en raison de la Covid-19, ces pays sont confrontés à encore plus de chômage et de pauvreté, et – comme l’a souligné Lamloum – personne ne peut dire où la pandémie va nous mener. Dans certains endroits, les mouvements se sont essoufflés sous la contrainte, mais des protestations ont eu lieu pendant la pandémie en Libye, pays déchiré par la guerre, et en Égypte, pays répressif.

Mais c’est la Tunisie qui a été le lieu de naissance des soulèvements qui ont balayé la région, et – comme aujourd’hui – c’est le seul des pays qui ont déposé son dictateur qui ressemble à une démocratie. Si le peuple tunisien n’est pas opprimé par un régime militaire ou ravagé par un conflit, il est toujours affligé par la corruption et la pauvreté qui ont été à l’origine de la révolution. La rage est toujours là, désormais teintée de désespoir. Il existe de nouveaux canaux démocratiques pour exprimer ce mécontentement. Mais ils sont considérés comme de moins en moins utiles, conclut Prospect.