Qui est le nouveau DG de la STB 

Fort d’une expérience significative de 34 ans à la STB Bank, il a occupé au fil des années plusieurs responsabilités, Il a débuté son parcours à l’agence, il a gravi les échelons, occupant des postes clés tels que directeur régional, directeur central des ressources humaines, chef du pôle support et moyens, chef du pôle opérations et chef du pôle commercial et réseaux, avec cette expertise multidimensionnelle Batita a chapeauté le conseil d’administration de plusieurs sociétés filiales, ainsi il est membre du conseil d’administration de la Société nigérienne de Banque (SONIBANK) sise au Niger et au Bénin, et membre du conseil d’administration du Conseil Bancaire et Financier CBF.

Batita a obtenu une Maitrise en Administration du travail et science sociale en 1989, ensuite Il est diplômé de l’Institut Technique de Banque (ITB), depuis juin 1996, au Conservatoire national des Arts et Métiers de Paris. Avec une vision stratégique et une passion pour l’excellence, il est déterminé à propulser la STB Bank vers un avenir meilleur…nous sommes impatients de le construire ensemble !

- Publicité-