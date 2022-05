Rahmouni : L’inscription des électeurs dans un délai d’une semaine pour participer au référendum nuit à l’opération électorale

L’ancien membre de l’ISIE, Zaki Rahmouni a estimé que l’opération d’inscription des électeurs dans un délai d’une semaine au registre électorale pour participer au référendum, prévu du 27 mai au 5 juin prochain, risque de nuire au processus électoral.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, il a souligné que l’inscription au registre des électeurs constitue un point clé dans l’opération électorale dans la mesure où elle assure la participation et l’intégration des électeurs dans le processus politique alors que le calendrier annoncé par le nouveau conseil de l’ISIE nuit à l’opération électorale en la rendant non concrète, selon ses dires.

Il a également mis l’accent sur l’importance de procéder à la révision du registre électoral dans les plus brefs délais, pourvu que cet audit soit indépendant d’un point de vue technique et administratif afin de garantir une participation réelle au référendum et qui reflète une vraie volonté des électeurs, d’après la même source.

Le conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) avait annoncé que le nombre des personnes inscrites au registre électoral et éligibles au vote au référendum du 25 juillet 2022 a atteint 6940579 électeurs, conformément à la dernière mise à jour du registre réalisée par l’Instance en décembre 2021.