RDC : Au moins 50 morts dans l’effondrement d’une mine d’or

Cinquante personnes, au moins, sont probablement mortes sous les décombres d’une mine d’or qui s’est effondrée près de Kamituga, dans l’est de la République démocratique du Congo, a annoncé une ONG locale.

« Plusieurs mineurs étaient dans le puits qui a été enseveli et personne n’a pu en sortir. On parle d’une cinquantaine de jeunes gens », a déclaré la présidente de l’Initiative de soutien et de supervision sociale des femmes.