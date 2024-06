RDC: Plus d’une vingtaine de personnes tuées après deux attaques de la milice Codeco en Ituri

Entre 23 et 36 personnes ont été tuées dans deux nouvelles attaques de la milice Codeco, dans le territoire de Djugu en Ituri. Les villages de Lodjo et de Biyanda, pris d’assaut par le Codeco, étaient précédemment sous le contrôle de la milice Zaïre. Ces deux groupes s’affrontent depuis plusieurs années, sur fond de tensions communautaires. Les Codeco disent défendre les Lendu et les Zaïre assurent protéger les Hema. L’armée congolaise dénonce le non-respect des accords de paix signés en avril dernier.

Dans le nord-est de la RDC, selon la société civile, cette double attaque des Codeco a couté la vie à au moins 23 personnes, civiles et militaires. Acteur de la société civile dans le territoire de Djugu, Cherubin N’Kuku Ndilawa demande davantage de protection pour les populations : « Ce que nous pouvons plaider auprès des autorités, c’est de voir comment renforcer les effectifs militaires dans la région pour imposer l’autorité de l’État. On ne sait pas dire la cause de ces attaques, si ce n’est la concurrence entre deux milices, chacune voulant montrer sa force sur l’autre. »

