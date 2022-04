Rencontre euro-africaine à Hammamet sur la transition écologique

Du 12 au 14 mai 2022, Hammamet abritera la première édition du Forum international sur la responsabilité sociale des entreprises (RSE). L’événement placé sous le thème de la transition écologique réunira les responsables des agences de coopération internationale, les hauts fonctionnaires, les financiers et les responsables des questions environnementales afin d’identifier de nouvelles stratégies pour améliorer la RSE au sein des institutions.

Il sera plus précisément question de la RSE, de la promotion des énergies renouvelables, de l’accès à l’eau, de la mobilité verte, de l’agriculture et de la finance durable.

« Des ateliers permettront de découvrir des modèles d’économie d’énergie dont les technologies de cogénération et de tri-génération permettant la production d’électricité à partir du gaz et la réduction de 30 à 40% de la consommation d’électricité », indiquent les organisateurs de l’événement. Par ailleurs, le Forum international de la RSE sera l’occasion de promouvoir l’utilisation des voitures électriques en Afrique. Pour ce faire, une exposition permettra aux participants de découvrir le réseau national de bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides installé dans ce pays d’Afrique du Nord.

Ce rendez-vous est soutenu par l’Académie internationale de la RSE, le groupe suisse Masoda spécialisé dans le développement durable, le Centre international des technologies de l’environnement de Tunis fondé en 1996 et le cabinet Afrique RSE . Plusieurs chefs d’entreprise et organisations internationales sont attendus, notamment d’Algérie, du Cameroun, de Libye et du Maroc, ainsi que de pays européens comme la Suisse, la France, l’Italie, l’Allemagne et la Turquie.