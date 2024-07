Renforcement des capacités de communication des municipalités de Sfax et Chihia

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet MAIS,projet financé par l’UE pour soutenir la transition de huit pays du sud de la Méditerranée vers un développement à faible émission de carbone et résilient au changement climatique, une session de formation sur le thème de la communication a été organisée en partenariat avec Clima-Med. Cette initiative visait à renforcer et à développer les compétences des participants en matière de communication. Elle visait également à évaluer les actions de communication envisagées et à explorer avec les participants comment rendre les activités du projet MAIS plus visibles.

La session s’est déroulée en présence des édiles de Sfax et de Chihia , en deux modules : une introduction à la communication environnementale, et l’importance stratégique des réseaux sociaux et leur utilisation pour optimiser la communication globale du projet MAIS.

Les principaux axes de la session de formation ont porté sur le renforcement des capacités de communication des participants des municipalités de Sfax et de Chihia, le développement d’une approche et d’une stratégie de communication efficace pour les médias numériques et sociaux, et l’utilisation des compétences acquises dans le cadre du projet MAIS pour optimiser la communication et l’engagement communautaire.

L’accent a été mis sur la mise en pratique des compétences acquises dans le cadre du projet MAIS et sur le suivi des progrès et des ajustements nécessaires pour optimiser la communication et l’engagement sur les réseaux sociaux. Des propositions de suivi post-formation ont été faites pour continuer à développer les compétences de l’unité de gestion du projet MAIS en matière de stratégies de communication.

