RESMYLE accueille sa première promotion d’éco-volontaires en Tunisie et au Liban

Les missions d’éco-volontariat de RESMYLE sont conçues pour que les jeunes NEET passent 3 mois dans un autre pays partenaire (France, Italie, Tunisie, Liban et Jordanie) avec des organisations environnementales locales (partenaires de projets RESMYLE ou autres) pour les aider à acquérir une expérience pratique précieuse, à passer du temps dans un pays et une culture différents et à jouer un rôle clé dans la réalisation d’un projet qui bénéficie à la communauté locale.

Mu’nis Makhadmah, de Jordanie, et Hamada Amine Ben Fraj, de Tunisie, sont avec le partenaire libanais, l’Association pour le développement des capacités rurales, depuis le 1er juin. Ils sont basés à l’éco-incubateur Econitia à Tyr et, sous la supervision de professionnels qualifiés, ont pour tâche spéciale d’apporter un soutien aux jeunes éco-entrepreneurs en matière de conception et de pensée créative, de les aider à trouver des matériaux et de répondre aux petites questions.

Le projet RESMYLE vise à repenser l’emploi et l’insertion sociale des jeunes méditerranéens à travers le développement durable. Il mobilise 9 opérateurs méditerranéens (coopératives, associations, universités) dans 5 pays (France, Italie, Jordanie, Liban et Tunisie).