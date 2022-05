Formation pour la promotion des compétences des demandeurs d’emploi

Le ministère de l’Emploi et de la formation professionnelle a lancé un programme de formation supplémentaire visant la promotion des compétences des demandeurs d’emploi. L’objectif est de répondre à la demande d’emploi dans le secteur privé, a annoncé lundi le ministre de l’Emploi Nasreddine Nsibi.

Lors d’un atelier de travail axé sur l’investissement dans les secteurs prioritaires, Nsibi a indiqué que les demandeurs d’emploi bénéficiaires de cette formation profiteront également d’une bourse pour assurer les dépenses de déplacement lors de la période de la formation. Des équipes de contact, avec les investisseurs privés, seront formées pour faire connaitre les spécificités de certaines activités et prendre connaissance des besoins en ressources humaines, a encore signalé le ministre.

L’encouragement des initiatives privées et des jeunes promoteurs intervient en l’absence de postes vacants dans la fonction publique, a expliqué le ministre rappelant que le gouvernement a consacré en 2022 des investissements de près de 115 millions dinars pour le soutien des projets privés. Le ministère compte réaliser, à travers le centre national de la formation continue et de promotion professionnelle, un programme visant la promotion des compétences des employés dans la fonction publique et le secteur public lors de la prochaine période. Le redéploiement des ressources humaines dans ces deux secteurs afin d’améliorer le rendement des établissements publics, s’impose a notamment ajouté le ministre.