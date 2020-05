Réunion des présidents des blocs parlementaires : Ghannouchi appelle à l’apaisement des tensions

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Rached Ghannouchi, a souligné, mercredi, lors d’une réunion des présidents des blocs parlementaires, au Palais du Bardo, la nécessité de tout mettre en œuvre pour apaiser les tensions et accomplir les missions qui incombent au parlement en cette conjoncture difficile.

Ghannouchi a appelé, également, à présenter rapidement les candidatures à la Cour constitutionnelle et à respecter les délais fixés à cet effet, indique le parlement dans un communiqué.

Par ailleurs, la réunion a permis d’examiner le projet de motion proposé par le bloc de la « Coalition al-Karama ». En effet, le président du bloc, Seifeddine Makhlouf, a présenté les fondements de la motion qui vise à obtenir une position du parlement afin « d’exiger de l’Etat français des excuses officielles et publiques au peuple tunisien pour les crimes commis pendant et après la période de l’occupation française ».

Certains présidents de blocs ont présenté des propositions d’amendement de cette motion avant de la soumettre en plénière, tout en respectant le règlement intérieur du parlement.