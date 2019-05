Réviser les législations pour un meilleur contrôle des prix

La révision du cadre législatif est devenue une nécessité aujourd’hui, a déclaré le secrétaire d’état du commerce Samir Bachouel à la radio Shems FM ce lundi 27 mai 2019.

Le responsable a expliqué que le contrôle des prix est devenu plus compliqué qu’avant à cause de la multiplication des intermédiaires, et que l’effort du ministère du commerce est actuellement insuffisant.

“La cadre législatif doit définir la fonction des intermédiaires et doit fixer leur marge de bénéfices” a-t-il ajouté.