RFR- Bardo : Une solution opérationnelle très prochainement

Les efforts se poursuivent actuellement pour trouver des solutions au problème au niveau des travaux de la ligne de train à grande vitesse (RFR) du Bardo.

Dans une interview accordée à « African Manager », le PDG du Réseau ferroviaire express de Tunis , Lotfi Chouba, a déclaré que la société a mis au point un certain nombre d’hypothèses qu’elle est en train d’étudier avec des composantes de la société civile, à savoir le gouvernorat de Tunis ainsi que différents intervenants, soulignant l’urgence de parvenir à une solution concertée dans les plus brefs délais.

En effet, les travaux de la ligne D à grande vitesse sont à l’arrêt depuis le 9 mars 2019 après une décision du conseil municipal du Bardo, qui refusait totalement de laisser passer le chemin de fer au sol au motif que cela divise l’agglomération en deux parties avec des clôtures de protection pour le rail.

« Nous espérons parvenir à une solution avant la fin de 2023, un conseil ministériel sous la supervision de la cheffe du Gouvernement, Najla Bouden se tiendra prochainement et examinera ce dossier », a-t-il indiqué.

La ligne D jusqu’alors désaffectée relie la gare d’Ertal à Tunis et la gare de Kabbaa depuis le gouvernorat de la Manouba.

Le PDG a noté la nécessité et l’importance de lancer la ligne susmentionnée en raison de sa contribution à la résolution du problème de transport en Tunisie, en particulier à la lumière de ce qui a été observé récemment avec le début de l’exploitation de la ligne E Bougatfa – Tunis.

À cet égard, il convient de noter que le conseil municipal du Bardo a estimé, en 2019, que la conception du projet de train à grande vitesse est similaire au mur de Berlin, qui assiégera les habitants du Bardo, demandant, à l’époque, que d’autres solutions soient recherchées, y compris la construction d’un tunnel souterrain ou d’un pont suspendu.

« Le projet RFR tel que conçu est une forme de colonisation. Les habitants du Bardo ne sont pas des cobayes de laboratoire », a martelé Zine El Abidine Ennaifer, président de la commission de la circulation au conseil municipal du Bardo sur les ondes de la Radio Nationale à l’époque.

Ila estimé aussi que le projet RFR réduira la superficie dédiée au siège du Parlement et entravera la circulation à ce niveau. « Le projet tel que proposé est très coûteux. Il fallait penser à un train souterrain au lieu d’ériger deux grands murs en béton devant le parlement et un escalator inaccessible et dommageable. »

En attente d’une décision

L’une des hypothèses actuelles, en attente de finalisation, serait la construction d’un pont de 1 km qu’emprunteront les convois du RFR dans le segment du Bardo.

Lotfi Chouba a souligné que le reste des travaux du projet se poursuit dans l’attente d’une résolution sur les hypothèses présentées, réitérant l’engagement que les travaux ne reprennent que si toutes les questions juridiques et administratives étaient résolues au niveau de cette partie.

La Société Tunisienne du Réseau Ferroviaire a été créée en juillet 2007 dans le but de renforcer le système de transport public de masse, de contrôler le coût de l’énergie, de réduire la pollution, d’améliorer la qualité des services et de réduire les embouteillages.

Elle a été chargée de l’étude et de la réalisation de 86 km de voies ferrées à grande vitesse réparties en deux tranches : Ligne A : Tunis Medina – Bordj Cedria (23 km). Cette ligne a été électrifiée et est en service depuis avril 2012 (premier branchement). Ligne E : Tunis Medina – Sijoumi (13,9 km) (premier branchement). Ligne D : Tunis Medina – Menihla (19,2 km). (Premier versement). Ligne C : Tunis Medina – Mohammedia (19,4 km) Ligne F : Tunis Medina – North Ariana (10,5 km).

Construction de 3 stations multimodales, de sous-stations et d’abris pour voitures

Le coût de la première tranche de ce projet est estimé à 1217 millions de dinars, financée par l’Etat tunisien à hauteur de 40% et des prêts extérieurs à hauteur de 60%, dont un don de l’Union européenne de 28 millions d’euros.

En mars 2023, le début de l’exploitation de la ligne ferroviaire E entre les stations Barcelone et Bouqtafa de la ligne E : Tunis Medina – Sijoumi (13,9 km) (premier versement) a été effectué.

La capacité du train est de 2400 passagers par trajet, ce qui réduirait la pression sur les bus et les voitures individuelles , car un trajet assure ce qui peut être fait par environ 50 bus ou plus de 600 voitures individuelles, et l’achèvement de la première tranche du projet profite à environ 600 mille citoyens, tout en contribuant de manière significative à réduire les embouteillages sur les routes, compte tenu de la capacité élevée des trains.