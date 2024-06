Russie: Attaque meurtrière contre des synagogues et des églises orthodoxes

Des hommes armés ont attaqué dimanche des synagogues et églises orthodoxes dans le Caucase russe, tuant neuf personnes, dont un prêtre et des policiers, ont annoncé les autorités, en dénonçant des actes « terroristes ».

Les attaques ont eu lieu dans la capitale de la république russe du Daguestan, Makhatchkala, et la ville côtière de Derbent. Le Daguestan est une région russe à majorité musulmane voisin de la Tchétchénie, également proche de la Géorgie et de l’Azerbaïdjan. Des opérations antiterroristes y sont régulièrement annoncées par les autorités russes.

Les attaques de dimanche ont visé « deux églises orthodoxes, une synagogue et un check-point de la police », a annoncé le Comité antiterroriste russe, cité par l’agence Ria Novosti. Des représentants juifs, dont le Congrès juif russe, ont affirmé qu’une deuxième synagogue avait aussi été attaquée.

Au total, seize personnes, dont treize policiers, ont été blessées et hospitalisées, d’après le ministère.

Des individus armés ont également ouvert le feu contre un véhicule transportant des policiers, blessant l’un d’eux, à Sergokala, village situé entre Makhatchkala et Derbent, a encore précisé le ministère de l’Intérieur local aux agences russes.

Aucun élément ne permet de connaître les motivations ou les identités des auteurs de ces attaques, qui semblent coordonnées.

