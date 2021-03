Sa taille l’évince des radars des investisseurs étrangers

T.V*

Céréalis est l’un des opérateurs sur le marché local des chips, avec une part de marché de 65% et une trentaine de variétés à son actif. Elle propose un produit local diversifié (snacks salés, snacks sucrés), innovant, largement distribué auprès du petit commerce avec un positionnement prix très compétitif. L’entreprise que dirige Karim Gahbiche, dispose d’équipements de production de cakes dotés des dernières technologies.

Selon une analyse, faite en février 2021 par l’intermédiaire boursier Tunisie Valeurs (T.V), « le redressement de la filiale Bolério (Une des 3 filiales du groupe qui réalisait en 2019 des revenus de 31,8 MDT et un bénéfice de 3,2 MDT), l’extension des capacités de production et la réalisation d’économies d’échelle découlant des synergies liées à la distribution, ont permis à la société d’atteindre de nouveaux paliers de revenus et de rentabilité ».

L’intermédiaire boursier met aussi en valeur « la gestion optimisée des approvisionnements et l’augmentation des prix de ventes[qui] ont permis à l’entreprise des Gahbich (Mohamed Salah, Karim, Walid et Med Aymen) d’améliorer ses marges ».

Bon point, toujours selon T.V, l’entreprise où le CTKD dispose de 20,8 % du capital, « a une structure financière saine avec une dette nette négative de -2,6MDt en 2019, dans un marché en plein essor, mal structuré et dominé par des produits importés, où le marché reste relativement jeune et propice à une croissance organique, et où l’entreprise devrait profiter de la reprise du secteur du tourisme et de l’intensification des efforts de commercialisation et de marketing ».

– … et de mauvais points !

Mi-figue mi-raisin dans son analyse de cette entreprise qui affichait en 2019 une Capi de 48 MDT (Seulement 29,680 MDT en 2019 selon le site de la bourse de Tunis, et après 33,1 MDT en 2014 selon la même source), où le plus haut du cours a été de 6,6 DT pour un petit dividende de 0,16 DT en 2019, T.V estime que « malgré la conjoncture actuelle marquée par la poursuite de la propagation du virus de la Covid-19 impactant directement le secteur touristique et le pouvoir d’achat des ménages, le spécialiste des snacks salés a su tirer son épingle du jeu en 2020 ».

Il salue ensuite « le bon positionnement de l’entreprise » sur le marché local (leader avec une part de marché de 65%) et ses marques bien établies, qui « lui ont permis d’afficher une résilience appréciable et des revenus en amélioration quoiqu’en nette décélération, les bons fondamentaux du groupe ainsi que le caractère défensif de l’activité dans ce contexte épineux justifient la montée de ses niveaux de valorisation en 2020 », une valorisation qu’il estime correcte. T.V gratifie l’entreprise d’un « avis favorable », mais se déclare « rester vigilant quant à l’entrée d’un géant de l’agroalimentaire (Saida) et l’impact que cela pourrait avoir sur les produits cibles de la société et le redressement récent de Bolério ». Et l’analyste boursier de jeter ce pavé dans la mare, en estimant que « toutefois, la taille relativement réduite de l’entreprise de la famille Gahbich l’évince du radar des investisseurs étrangers ».

Pointant ensuite les faiblesses de l’entreprise, T.V attire l’attention sur le fait que « l’activité snacks sucrés nécessite des efforts marketing et reste dominée par un autre acteur de taille (Moulin d’Or) qui accapare 60% du marché, et des produits finis qui s’exportent mal ». Et en guise de menace, les analystes de T.V soulignent « un contexte pandémique difficile impactant directement le secteur touristique et le pouvoir d’achat des ménages ». Et surtout que « l’entrée d’un géant de l’agroalimentaire (Saida) pourrait impacter les produits cibles de la société et le redressement récent de Bolério ».