Saïed augmente le Smig du privé de 14,5 % à partir de juillet pour les actifs et pour un million de retraités

Le Président de la République, Kais Saïed, a reçu hier jeudi 27 juin 2024, Kamal Madouri, ministre des Affaires sociales.

Au cours de cette audience, le présidence a décidé d’une augmentation de 7% du Smig (salaire minimum garanti) dans le secteur privé pour les travailleurs actifs.

L’augmentation, qui prend de court tous les appels de l’UGTT à augmenter les salaires et mettra l’Utica devant le fait accompli , prendra effet à partir du mois prochain de juillet, avec effet rétroactif à compter du 1er mai 2024, et une deuxième augmentation de 7,5 % à compter du 1er mai 2024. Le 1er janvier 2025, qui entraînera l’augmentation des pensions des retraités du secteur privé, qui sera également rétroactive, à compter du 1er mai 2024, ainsi qu’à partir du 1er janvier 2025, ce qui concernera environ un million de retraités. Saïd l’avait dit, et il le fait !