Saied décide d’accorder une grâce spéciale à 859 prisonniers

A l’occasion de la célébration du 63ème anniversaire de la Fête de la République, le président de la République Kais Saied a décidé d’accorder une grâce spéciale à 859 prisonniers, ce qui entraînerait la remise en liberté de 213 d’entre eux. Le reste bénéficiera d’une réduction de peine.

Le chef de l’Etat a reçu, ce mercredi, au palais de Carthage, la ministre de la Justice Thoraya Jeribi qui lui a présenté un rapport sur les résultats des travaux de la commission de grâce spéciale, et ce en présence des membres de la commission qui a examiné les dossiers de 2065 condamnés.

Selon un communiqué de la présidence de la République, Saied a donné ses instructions pour traiter tous les prisonniers de la même manière sans aucune distinction de caractère défavorable et selon des critères objectifs.

Les membres de la commission de grâce ont affirmé que « l’examen des dossiers des condamnés s’est appuyé sur les critères adoptés dans le passé, avec l’ajout de nouveaux critères, conformément aux instructions du président de la République, basés sur l’égalité et la justice ».