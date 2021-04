Saied en visite officielle en Egypte du 9 au 11 avril

Le président de la République, Kaïs Saïed, effectue une visite officielle en Egypte du 9 au 11 avril courant, à l’invitation du président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi.



Selon un communiqué de la présidence de la République, cette visite s’inscrit dans le cadre de la volonté de renforcer les relations établies entre la Tunisie et l’Egypte et d’ancrer la tradition de concertation et de coordination entre les dirigeants des deux pays.

Elle a pour objectif aussi de mettre en œuvre de nouvelles visions à même de booster les échanges et de consolider la coopération privilégiée établie entre la Tunisie et l’Egypte, de manière à répondre aux aspirations légitimes des deux peuples frères au progrès et à la prospérité.