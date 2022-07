Saied évoque les problématiques de l’eau potable avec le ministre de l’Agriculture

Le président de la République, Kais Saied, a reçu, ce lundi , au palais de Carthage, le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Mahmoud Elyès Hamza,.

Au cours de cette rencontre, le président de la République a évoqué un certain nombre de questions dont notamment la coupure continue de l’eau potable dans plusieurs régions.

Il a insisté sur la nécessité de choisir le meilleur moment pour effectuer des travaux qui nécessitent une coupure de l’eau pendant une période limitée, notant qu’il n’est pas acceptable que l’eau soit coupée, par exemple, le jour de l’Aïd al-Idha sous prétexte de réaliser des travaux programmés antérieurement et n’entrant pas dans le cadre de travaux urgents suite à une avarie.

Le président de la République a également abordé la question de la qualité de l’eau, qui varie d’une région à l’autre, notant que l’eau en bouteille est disponible, mais l’eau dans les réseaux de distribution est coupée d’une manière dramatique, s’interrogeant sur les véritables raisons de cette situation..

Le chef de l’Etat s’est également informé du rétablissement du système des associations hydrauliques afin que l’eau potable soit disponible pour tous les citoyens dans toutes les régions de la République.

Dans un autre contexte, le chef de l’État a souligné la nécessité d’une intervention urgente dans les palmeraies, en particulier dans le gouvernorat de Kebili, où se propage l »araignée de poussière » qui menace non seulement les dattes mais le palmier lui-même, et appelé à assiéger les lieux de propagation de ce phénomène et à fournir les médicaments nécessaires pour l’éliminer.