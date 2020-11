Saied examine avec le ministre français de l’Intérieur l’extradition des Tunisiens en situation irrégulière

Le président de la République Kais Saied a reçu vendredi, au palais de Carthage, le ministre français de l’Intérieur Gerald Darmanin. L’entretien a porté sur la situation dans la région, dont notamment, l’attaque terroriste survenue récemment à Nice.

Les deux parties ont abordé les moyens de consolider la coopération établie entre la Tunisie et la France dans tous les domaines et mis l’accent sur le besoin, dans le traitement du terrorisme, d’une nouvelle approche qui s’intéresse aux vraies raisons derrière la prolifération de ce fléau.

Le chef de l’Etat a souligné que la Tunisie n’est pas épargnée par le terrorisme, rappelant les attaques qui ont ciblé Tunisiens et étrangers aux cours des dernières années en Tunisie.

Il a évoqué, dans ce sens, l’accord conclu entre les deux pays en 2008 relatif à l’extradition des personnes en situation irrégulière.

Il a assuré que cette question sera examinée avec les autorités sécuritaires tunisiennes afin de trouver des solutions aux difficultés rencontrées et celles qui pourraient se poser à l’avenir.

Le président de la République a insisté sur la nécessité de consolider la coopération et la coordination bilatérales pour lutter contre la migration irrégulière et démasquer les réseaux terroristes.

Le ministre français de l’Intérieur a transmis les salutations du président Emmanuel Macron et sa considération pour la solidarité de la Tunisie avec la France suite à l’attaque terroriste de Nice.

Il a mis en avant l’importance de la coopération sécuritaire entre les deux pays, dans le domaine de lutte contre le terrorisme en particulier.

Gerald Darmanin a appelé à la nécessité d’intensifier cette coopération au niveau bilatéral et multilatéral, tenant à préciser que son pays affronte les idéologies extrémistes et non les religions.