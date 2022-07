Saied insiste sur la «totale neutralité» des institutions de l’Etat

Le président de la République, Kais Saied, s’est entretenu ce vendredi 15 juillet 2022, au palais de Carthage, avec le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine.

L’entretien a porté sur la situation sécuritaire dans le pays et le rôle dévolu aux autorités régionales et locales. Le chef de l’Etat a souligné la nécessité pour les institutions de l’Etat d’observer une totale neutralité, et de réunir toutes les conditions nécessaires pour que le peuple souverain se prononce, le 25 juillet, sur l’instauration d’une nouvelle république.

Ont été également évoqués les efforts déployés pour sécuriser les vacances et la saison touristique, et dans ce contexte a salué le rôle joué par les Forces de sécurité intérieure.