Saïed: Le retard dans la réalisation de projets publics n’est pas innocent !

Le président de la République, Kais Saïed, s’est entretenu, mardi 11 juin 2024, au palais de Carthage, avec la ministre de l’Économie et de la Planification, Feriel Ouerghi, pour discuter des résultats de la quatrième réunion du Haut Comité visant à accélérer l’achèvement des projets publics dans plusieurs secteurs, dont celui de la santé, particulièrement la construction de nouveaux hôpitaux régionaux et la création de services spécialisés dans des hôpitaux existants.

Selon un communiqué de la présidence de la République, le chef de l’Etat a souligné que le retard dans la réalisation de projets publics n’est pas innocent, même s’ils nécessitent des fonds supplémentaires qui seront supportés par l’Etat.

Saïed a rappelé, à l’occasion, que le secteur de la santé publique a été sinistré, depuis le début des années 90. « Ceux qui en sont à l’origine cherchent aujourd’hui à perturber la réalisation des projets. Toutes les institutions étatiques doivent faire face à ces lobbies qui n’hésitent pas à recourir à tous les moyens pour faire avorter tout projet public » a-t-il dit, soulignant que l’Etat ne restera pas les bras croisés, à ce propos.

Le président de la République a réitéré que la véritable économie nationale est celle qui produit des richesses qui profitent aux Tunisiens et non une économie rentière sur la base de laquelle sont calculés de faux taux de croissance. « La planification doit également se baser sur les objectifs que l’entité nationale cherche à réaliser et non sur les intérêts étroits des lobbies », lit-on dans le même communiqué.