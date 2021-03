Saied: «Nous avons aujourd’hui besoin d’un vaccin contre le mensonge et la fabulation»

Recevant, lundi, le président du Conseil supérieur de la magistrature, Youssef Bouzakher, le président de la République, Kais Saied a évoqué en prologue les « pressions exercées sur le pouvoir judiciaire et les campagnes de mensonge et de fabulation orchestrées contre la présidence de la République ».

- Publicité-

« D’aucuns propagent des rumeurs sur la réception par la présidence de la République de dosages de vaccin contre la Covid ; c’est un mensonge …. Nous avons besoin aujourd’hui de vaccins contre le coronavirus et contre le mensonge et la fabulation , et je ne pense pas qu’ils puissent être efficaces », a dit le chef de l’Etat, cité par Mosaïque fm.