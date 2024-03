Saied ordonne qu’il soit mis fin à la sous-traitance et aux CDD

Conférant, mercredi au palais de Carthage, avec le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, le président de la République, Kais Saïed s’est informé de l’activité gouvernementale et de l’ordre du jour du prochain conseil des ministres.

Le chef de l’Etat a appelé, à cette occasion, à accélérer l’élaboration d’un projet d’amendement du Code de travail à l’effet de mettre fin à la sous-traitance, qu’il a qualifiée de « traite d’êtres humains ».

Ila cité « parmi les exemples qui ne font pas honneur au peuple tunisien ni à la justice et à la dignité », celui d’une « entreprise qui perçoit 1410 dinars pour chacun de ses salariés, lesquels n’en touchent , pourtant, que 570″, a-t-il dit.

De même, le président de la République a ordonné de ne plus avoir recours aux contrats à durée déterminée et souligné que leurs bénéficiaires n’ont pas d’avenir et sont spoliés de leurs droits. « Si l’entrepreneur a le droit d’investir dans ses employés, les salariés ont aussi le droit de travailler dans un cadre légal qui leur garantit non seulement une rémunération équitable mais aussi la sérénité, la stabilité et la couverture sociale », a-t-il ajouté.

