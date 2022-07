Saied reçoit le président de l’ISIE

Le président de la République, Kais Saied, a reçu, ce lundi 11 juillet 2022, au palais de Carthage, le président de l’Instance supérieure Indépendante pour les élections (ISIE), Farouk Bouaskar.

Au cours de cette rencontre, le chef de l’Etat a insisté sur la nécessité de l’impartialité de tous les partis et celle de prêter attention aux multiples tentatives d’infiltration du processus d’inscription et du droit de changer de bureau de vote.

Le chef de l’Etat a également rappelé que ce qui s’est passé lors de la consultation nationale ne devait pas se répéter lors du référendum prévu le 25 juillet.

Le président de la République a indiqué que la possibilité de changer les bureaux de vote a été trafiquée, et le site a été fermé il y a quelques jours, soulignant la nécessité de prendre toutes les mesures pour que de pareils agissements ne se reproduisent plus, et que chaque partie assume pleinement ses responsabilités.

Le président de la République a affirmé que la question est liée au sort d’un État et au destin d’un peuple, et qu’il n’y a pas de place pour la tolérance ave ceux qui veulent contrecarrer le référendum par tous les moyens, car ils craignent la souveraineté du peuple, et redoutent qu’il exprime son opinion en toute liberté.