Saied signifie à Ghannouchi et Fakhfakh qu’il est le « garant de l’indépendance et de la Constitution »

Le président de la République Kais Saied a conféré, vendredi, avec le président de l’Assemblée des représentants du peuple Rached Ghannouchi et le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh.

La rencontre a été l’occasion d’aborder la situation générale du pays ainsi que plusieurs autres questions portant sur la bonne marche des services publics de l’Etat.

Au cours de cette rencontre, Kais Saied a insisté sur la nécessité d’accélérer le traitement des affaires économiques et sociales et de trouver des solutions aux revendications légitimes des Tunisiens pour l’emploi, la liberté et la dignité nationale, selon un communiqué de la présidence de la République.

Saied a affirmé à cette occasion que le chef de l’Etat est le symbole de son unité, le garant de son indépendance et de sa pérennité et le dépositaire du respect de la Constitution.