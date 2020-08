Saied s’informe des concertations sur la formation du gouvernement

Le président de la République, Kaîs Saied, a reçu, lundi, au palais de Carthage, Hichem Mechichi, chargé de former le futur gouvernement.

Lors de cette rencontre, il a pris connaissance de l’avancement des concertations au sujet de la formation du nouveau gouvernement, indique un communiqué de la présidence.

A cette occasion, le chef de l’Etat a souligné l’importance des concertations en cours et leurs rôles dans la formation d’une équipe gouvernementale qui répond aux aspirations du peuple tunisien et à ses attentes notamment sur les plans économique et social, précise le même communiqué.

Le chef du gouvernement désigné Hichem Mechichi tient, aujourd’hui, à 18h00 un point de presse à Dar Dhiafa à Carthage pour faire le point sur l’état d’avancement des concertations.