Saqara choisit la Tunisie pour s’étendre à l’international

Après un premier déploiement réussi sur trois pays en Europe, Saqara, la plateforme française qui connecte tous les acteurs du bâtiment et facilite la gestion des appels d’offres, entame une expansion vers l’Afrique et la région MENA depuis la Tunisie.

L’entreprise est une plateforme qui permet à tous les porteurs de projets de construction de gérer leurs appels d’offres, selon leurs besoins techniques et financiers, depuis leur initiation jusqu’à la signature des documents contractuels. L’outil favoriserait une meilleure maîtrise du budget et du planning, ce qui faciliterait le quotidien des professionnels et les échanges entre les différents acteurs du BTP.

Saqara affiche clairement ses ambitions : offrir ses services à l’international et, à terme, soutenir les acteurs du secteur de la construction via la digitalisation de leurs processus peu importe où ils se trouvent.

« Nous misons sur la Tunisie pour devenir ce hub régional qui connecte tous les acteurs du bâtiment grâce à nos logiciels de gestion des appels d’offres. Le pays présente de forts potentiels, notamment à travers ses compétences de haut niveau et ses jeunes talents motivés pour travailler à l’export. L’idée c’est d’investir en Tunisie, pour une expansion internationale multiple. » Explique Rudolph Cerqueira, CEO Saqara Tunisie. « Nous comptons nous entourer à terme de près de 250 collaborateurs tunisiens pour cette grande opération d’expansion. » Conclut Cerqueira.