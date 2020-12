Scandaleuse ARP. Du sang sous la coupole !

Jamais la Tunisie n’aura eu un « Majliss », une assemblée de soi-disant députés, aussi décevant sur tous les plans, tant culturel que politique, d’éducation personnelle, de politiquement correct ou de politesse tout court. Et même s’il ne savait pas qu’il en faisait partie, l’ancien chef de gouvernement Hamadi Jbali avait finalement raison de dire que le malheur de la Tunisie est dans son élite, si tant est qu’elle existe. Celle qui se présente ainsi s’est révélée être la pire. Celle qui l’est réellement se tait résignée, ou va voir ailleurs s’apercevoir que leur Tunisie existe.

Après une ANC coupable d’assassinat de la démocratie dans son sens responsable et soucieux des intérêts de l’Etat et de sa suprématie, la Tunisie de l’après Zine El Abidine Ben Ali s’est fait voter une ARP à la colombienne, où on avait, par exemple, vu un contrebandier décorer un douanier et un parti glorifier des terroristes après les avoir amnistiés, s’y former des lobbies affairistes et des groupes religieux dans un pays qui avait pourtant inscrit sa laïcité dans une Constitution par tous détestée et par tous ou presque damnée.

Une Constitution qui a créé un Far-West à la tunisienne dont la plus belle illustration aura été la Kamourocratie à la Mechichi, et le banditisme d’un parti faussement appelé Dignité, celle de toute la place politique qu’il viole impunément chaque jour.

Dans cette ARP, qui se transforme facilement en une sorte de « bain maure des femmes », ou «حمام النساء », qui est désormais la plus importante force d’opposition à tous les gouvernement auquel il accorde la confiance, demande toujours plus de privilèges financiers et administratifs, et n’a jamais levé aucune immunité pour aucun de ses membres, même lorsqu’il fait l’apologie du terrorisme ou viole les lois. Tout cela pourrait relever, quoique difficilement, de la « bonne santé démocratique ».

Hier, lundi 7 décembre 2020, cette même ARP franchissait tout aussi démocratiquement un nouveau seuil vers l’installation d’une « Bandismocratie » où le sang coule désormais, une nouvelle trouvaille, démocratique aussi, où le député réclame son immunité par rapport à tout ce qu’il peut dire en insanités, offenses, menaces, injures, obscénités, toutes en gestes et mots, et même coups de poing. Et des députés qui se donnent en image, volontairement et tous munis de caméras pour filmer tout et tous et uploader in-vivo sur les réseaux sociaux, font le show, chacun le sien et sans vergogne aucune.

Le tout, alors que proliféraient en cette fin d’année Covid les mouvements sociaux, de ceux qui travaillent et demandent plus, et des chômeurs qui veulent pareil que les autres, tous sans soucis aucuns pour les possibilités matérielles de l’économie de leur pays. Le tout, alors que le pays risque de connaître le premier, dans l’absolu, exercice sans budget. Le tout, dans un pays où beaucoup refusent de travailler, demandant la moitié de ce que les autres ont pu créer, vandalisent les routes, arrêtent la production et ne s’arrêtent pas de s’endetter sans autre contrepartie que le déni de la notion du travail et encore plus de la productivité dans des entreprises publiques, toutes structurellement déficitaires et défendues avec acharnement par le syndicat, comme le dernier carré de son pouvoir incontrôlé. Le tout enfin, devant un pouvoir judiciaire qui s’en fout et en profite pour en faire, chacun, ses petites affaires, politiques et financières.

Dommage qu’on ne puisse pas fermer cette détestable ARP, et y abjurer la scandaleuse immunité !