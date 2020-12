Séance de travail sur les moyens de consolider l’employabilité dans le cadre du projet de coopération Tuniso-Allemande

Une séance de travail organisée lundi au ministère des affaires sociales a été consacrée au suivi des travaux, des comités techniques, sur le projet de coopération Tuniso-allemande portant sur l’employabilité et le passage de l’économie informelle à l’économie formelle ainsi que le fonds d’assurance contre la perte de poste d’emploi.

Le ministre des affaires sociales Mohamed Trabelsi a recommandé lors de la séance l’impératif d’accélérer l’achèvement des plans d’action des comités afin de réaliser les objectifs tracés visant notamment à consolider les strucutres et les mécanismes de dialogue social en Tunisie et renforcer les aptitudes des parties sociales en matière de promotion de l’emploi.

Il convient de rappeler que ce projet est financé par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et de développement sous la supervision du ministère des affaires sociales en coopération notamment avec le ministère de la formation professionnelle et de l’emploi, l’union générale tunisienne du travail (UGTT) et l’union tunisienne de l’industrie du commerce et de l’artisanat (UTICA) et l’organisation Konrad Adenauer.