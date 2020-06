Sidi Bouzid : Neuf ouvrières agricoles et deux hommes blessés dans un accident de la route

Onze personnes dont neuf ouvrières agricoles ont été blessées lors d’un accident survenu mardi, sur la route d' » El-Braga », située dans la localité d’El Zaafria, relevant de la délégation de Sidi Bouzid-Ouest.

A ce sujet, le directeur de l’hôpital régional de Sidi Bouzid, Adel Saidi indique à l’agence TAP que l’établissement sanitaire a admis 11 blessés, dont 9 femmes et 2 hommes, suite à un accident de la route.

Aucun cas de décès n’a été enregistré. Les blessés reçoivent les soins préliminaires nécessaires et leur situation est stable, assure la même source.

De son côté, le directeur régional de la protection civile Hamdi Loussif affirme que l’accident est causé par une collision entre un véhicule transportant des ouvrières agricoles et une autre voiture.

» Les brigades de la protection civile sont intervenues rapidement pour secourir les blessées et les transporter à l’hôpital régional « , ajoute-il.